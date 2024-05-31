Çanakkale'de Otomobil Denize Uçtu, Sürücü Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de Karanlık Liman mevkiinde otomobil denize uçtu, sürücü hayatını kaybetti.

Kaza saat 02.30 sıralarında merkeze bağlı Erenköy köyünün Karanlık Liman mevkiinde meydana geldi. 16 NZ 232 plakalı otomobille seyir halinde bulunan Hüseyin Pulat, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla denize uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Hüseyin Pulat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Pulat'ın cenazesi Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE