Çanakkale'de yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı; 2 kişi yaralandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde seyir halinde iken yoldan çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Çanakkale istikametinden Balıkesir'in Edremit ilçesine seyir halinde olan Ertan K. idaresindeki 33 E 5938 plakalı otomobil Ahmetçe köyü sapağında yoldan çıkarak ağaca çarptı. Yaşanan kazada araç sürücüsü Ertan K. ve araçta bulunan Mukaddes K. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE