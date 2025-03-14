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Çanakkale'de Otelde Balyozlu Kavga: 10 Gözaltı

Çanakkale'de Otelde Balyozlu Kavga: 10 Gözaltı
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Çanakkale'de bir otelde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 10 kişi gözaltına alındı. Olayda bir kişi bıçakla, bir diğeri balyozla yaralandı.

Çanakkale'de bir otelde balyozlu kavgaya karışan 10 kişi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerden biri kavga esnasında bıçakla yaralandı.

Olay, 11 Mart tarihinde Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet olan iki grup arasında bir otelde kavga çıktı. Kavga sırasında Ş.Y. hayati tehlikesi olmayacak şekilde bıçaklanırken, İ.Y.'nin ise balyoz darbesi nedeniyle el parmakları kırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında, olaya karıştığı tespit edilen B.E., Y.E., Ş.Y., İ.C.Y., İ.Y., S.Ş., Y.K., L.E., O.Y. ve T.C. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında balyoz ve 3 silah ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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