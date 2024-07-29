Çanakkale'de Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvacık ilçesine bağlı Süleymanköy köyü yakınlarında saat 17.15 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Havadan ve karadan ekipler yangını kontrol altına almak için müdahaleye başladı. - ÇANAKKALE