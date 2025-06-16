Çanakkale'de Orman Yangınlarına Neden Olanan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Çanakkale'de Orman Yangınlarına Neden Olanan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Çanakkale'de 1-14 Haziran tarihleri arasında meydana gelen 11 orman yangınıyla ilgili olarak taksirle yangına sebep olduğu belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Yangınların elektrik direği, ot temizliği ve biçerdöverlerden kaynaklandığı tespit edildi.

Çanakkale'de meydana gelen 11 orman yangınıyla ilgili taksirle yangına sebep olan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'de 1-14 Haziran tarihleri arasında toplam 11 orman yangını çıktı. Yangınların elektrik direği, ot temizliği, sondaj ve 3 biçerdöverden kaynaklandığı tespit edildi. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında taksirle yangına neden olan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ve Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangınlara sebep olanları ağır cezai müeyyidelerin beklediğini, kolluk kuvvetlerinin de bu konuda ciddi tedbirler aldığını açıkladılar. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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