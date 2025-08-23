Çanakkale'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Çanakkale'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri karadan ve havadan müdahale ediyor. Yangın, Ilgardere köyünde meydana geldi ve kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor. Yangından etkilenen ormanlık alan dron ile görüntülendi.

Yangın, Gelibolu ilçesi Ilgardere köyünde dün saat 15.00 sıralarında çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havanın kararmasıyla karadan yoğun bir şekilde müdahaleye devam edildi. Gece saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alınan yangına güneşin ilk ışıklarıyla birlikte tekrardan havadan müdahaleye başlandı. Orman yangınında zarar gören yerler ise sabah saatlerinde dron ile görüntülendi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
