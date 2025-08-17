Çanakkale'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Tahliye edilen köylerde incelemelerde bulunan AFAD yetkilileri, yangının büyüme riskine karşı tedbirler alıyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan yoğun bir müdahale etmeye devam ediyor. AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin, Çanakkale'de devam eden orman yangını nedeniyle tahliye edilen köylerde incelemelerde bulundu.

Yangın dün saat 16.28'de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyü mevkiinde çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan yoğun müdahale devam ediyor. Tedbir amacıyla ise Eceabat ilçesine bağlı Yolağzı, Küçükanafartalar, Büyükanafartalar, Kumköy, Beşyol ve Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli, Ilgadere köyleri tahliye edildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman ile tahliye edilen köylerde incelemelerde bulunarak yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. - ÇANAKKALE

