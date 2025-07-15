Çanakkale'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahaleye başladı.
Yangın saat 15.00 sıralarında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Naldöken köyünde ormanlık alanda başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa