Çanakkale'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Tayfur köyünde başlayan orman yangınına Cİn 20’ye yakın arazöz ve 100’den fazla orman personeliyle müdahale ediliyor. Alevler rüzgarın etkisiyle büyürken, ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalara devam ediyor.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Yangın saat 14.00 sıralarında Gelibolu ilçesine bağlı Tayfur köyünde ormanlık alanda başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 20'ye yakın arazöz, 100'e yakın orman personeli sevk edildi. Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için müdahalesi devam ediyor. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa