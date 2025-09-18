Çanakkale'de Orman Yangınına Müdahale Başladı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi başladı.

Yangın, Ezine ilçesi Akköy yakınlarda, saat 16.45 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı. - ÇANAKKALE