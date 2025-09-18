Haberler

Çanakkale'de Orman Yangınına Müdahale Başladı

Çanakkale'de Orman Yangınına Müdahale Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, saat 16.45 sıralarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi başladı.

Yangın, Ezine ilçesi Akköy yakınlarda, saat 16.45 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Katliama doymayan İsrail, 100 kilowatt'lık yeni lazer silahı geliştirdi

İsrail'den bölgeyi karıştıracak yeni silah! Resmen envantere girdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin'in 17 yaşındaki modelle şok ilişkisi ortaya çıktı!

Putin'in 17 yaşındaki modelle şok ilişkisi ortaya çıktı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.