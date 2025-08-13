Çanakkale'de Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Çanakkale'de Orman Yangınına Hızlı Müdahale
Çanakkale merkeze bağlı Denizgöründü köyü yakınlarında çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Vali Ömer Toraman, şu an için yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum olmadığını açıkladı.

Çanakkale merkeze bağlı Denizgöründü köyü yakınlarında çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahale kapasitesi arttırıldı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman yaptığı açıklamada, şu an için yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum olmadığını söyledi.

Merkez ilçeye bağlı Denizgöründü köyü yakınlarında saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahale kapasitesi arttırıldı. Yapılan açıklamaya göre havadan 9 uçak, 7 helikopter ile karadan ise 40 arazöz, 5 dozer, 5 itfaiye aracı ile müdahale devam ediyor. Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman yaptığı açıklamada, şu an için yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum olmadığını söyledi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
