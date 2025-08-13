Çanakkale'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Çanakkale'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor
Güncelleme:
Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Denizgöründü köyü yakınlarında çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Alevlerin rüzgar etkisiyle büyümesi endişe veriyor.

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Denizgöründü köyü yakınlarında çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Merkez ilçeye bağlı Denizgöründü köyü yakınlarında saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. - ÇANAKKALE

