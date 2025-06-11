Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 hektar orman alanı zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre yangın saat 15.15 sıralarında Lapseki ilçesine bağlı Güreci köyü yakınları Kirazlıdere mevkisinde başladı. İhbar üzerine bölgeye ekiplerin sevk edilmesiyle yangına ilk müdahale saat 15.25 sıralarında yapıldı. Yangına havadan 5 uçak, 4 helikopter, karadan ise 22 su ikmal aracı ve arazöz, 3 dozer, 2 itfaiye aracı, 3 treyler olmak üzere toplam 130 personel müdahale etti. Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 18.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 hektar orman alanı zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE