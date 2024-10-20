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Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 4 hektarlık ormanlık alan etkilendi. Vali Ömer Toraman, anız yakmama konusunda vatandaşları uyardı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde havadan ve karadan incelemelerde bulunan Vali Ömer Toraman, yaklaşık 4 hektarlık bir ormanlık alanın etkilendiğini söyledi.

Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde saat 15.00 sıralarında orman deposu mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Yangın bölgesine gelerek havadan ve karadan incelemelerde bulunan Vali Ömer Toraman, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci'den yangınla ilgili bilgi aldı. Yangının Lapseki ilçesi Umurbey beldesinde civarında saat 15.00 sıralarında başladığını belirten Vali Toraman, "İhbar üzerine ekiplerimiz hızlı bir şekilde yangın mahalline ulaştılar. Dört uçağımız havadan müdahale etti. 2 helikopterde takviye olarak müdahale faaliyetinde bulundular. Karadan 19 arazöz, 10 su tankeri toplam 29 aracımızla müdahale yapıldı. Diğer araçlarla beraber yaklaşık 210 civarında personelimizle yangına müdahale ettik. Bölge müdürümüzle helikopter ile yukarıdan yangını koordine ve takip etti. Şuan itibariyle 4 hektarlık bir orman alanının etkilendiği değerlendiriliyor. Şu an itibariyle yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı diyebiliriz. Arkadaşlar soğutma çalışmalarına devam ediyor" dedi.

Havaların soğuması yangın çıkmayacağı anlamına gelmediğini hatırlatan Vali Toraman, "Özellikle bizim vatandaşlarımızdan ricamız mevsim itibariyle anız yakmamaları. Anız yakmak suç. Hem doğaya karşı bir suç hem de kanunlar karşısında bir suç. Dolayısıyla anız yakılmaması lazım. Çanakkale'nin rüzgarı şiddetli, değişken. Vatandaş ateşi yaktığında bunu kontrol edebileceğini düşünüyor ama çok rahatlıkla kontrolünden kaçırabiliyor. Dolayısıyla anınız yakılmamasını özellikle rica ediyoruz. Anız yakanlar hakkında her türlü adli işlem, ceza işlem tereddütsüz uygulanacak. Bu konuda vatandaşlarımızı tekrar uyarıyoruz, hassasiyet bekliyoruz. İkinci husus yine mevsim itibariyle özellikle zeytin hasadı ve bağ, bahçe temizliği yapan vatandaşlarımızın da yine ateş konusunda çok dikkatli olmalarını istirham ediyoruz. Çünkü Çanakkale yangına çok duyarlı bir il. Özellikle şiddetli rüzgar nedeniyle yangınlar bir anda büyüyebiliyor. Bakın bugün itibariyle yangınla mücadele ediyoruz. Dolayısıyla çok dikkatli olmak mecburiyetindeyiz. Bütün vatandaşlarımızdan, özellikle köyde kırsal kesim yaşayan vatandaşlarımızdan, bütün muhtarlarımızdan bu konuda duyarlılık bekliyoruz. Esas olan yangının çıkmaması. Yangın çıktıktan sonra müdahalesi işte görüyorsunuz, izliyorsunuz fevkalade güç. Yine de bugünkü yangına yeterli kuvvetle, uygun, hemen, müdahale ederek kontrol altını aldığı için de orman teşkilatımızı tebrik ediyorum. Hepimize geçmiş olsun. Henüz çıkış sebebiyle ilgili bir tespit yok. Jandarmamız, olay yeri inceleme ekiplerimiz çalışıyorlar. Somutlaştırdıklarında, dillendirdiklerinde bunun adli tahkimatını da şüphesiz yapacağız. Ama şu an itibariyle tam olarak çıkış sebebini söyleyebilecek durumda değiliz" diye konuştu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orman Yangını Lapseki 3-sayfa Yaşam Doğa

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