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Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 2,5 hektar orman ve 1 hektar ziraat arazisi zarar gördü.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 2,5 hektar orman ve 1 hektar ziraat arazisi zarar gördü.

Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe köyü yakınlarında ziraat ve ormanlık alanda saat 16.40 sıralarında yangın başladı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine ekipler 16.48'de yangına ilk müdahaleyi yaptı. Yangına havadan 4 uçak ve 4 helikopter, karadan ise 2 ilk müdahale aracı, 10 arazöz-su ikmal aracı, 3 dozer, 3 treyler ve 104 personelle müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Yangında 2,5 hektar orman ve 1 hektar ziraat arazisi zarar gördü. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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