Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Eceabat ilçesi Kilye Koyu yakınlarda ormanlık alanda başladı. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 3 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz ve çok sayıda orman personeli sevk edildi. Yangın havadan ve karadan müdahale sonucunda saat 18.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar tarım, 1 hektar orman alanı olmak üzere 2 hektar alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE