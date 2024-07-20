Çanakkale'de Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyü Yılanlı mevkiinde saat 18.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor. - ÇANAKKALE