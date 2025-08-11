Çanakkale'de Orman Yangını Devam Ediyor

Çanakkale'nin Kepez Beldesi'nde süren orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılıyor. Ekipler, yangına müdahale ederken, denizden tahliye çalışmaları da başlatıldı.

Çanakkale'nin Kepez Beldesi Güzelyalı Mahallesindeki orman yangını etkisini arttırarak devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle yayılma hızı artan orman yangınına ekipler var güçleriyle müdahale etmeye çalışıyor. Çanakkale-Eceabat arası sefer yapan arabalı feribotlar da vatandaşların tahliyesi için denizden bölgeye gönderildi. Bölgeye varmak üzere olan GESTAŞ'a ait Yenice isimli geminin Güzelyalı Jandarma kampından Kepez limanına vatandaşları nakledeceği bölgede yakını tanıdığı olan kişilerin yakınlarına haber vermeleri istendi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
