Çanakkale'de Orman Yangını: Boğaz Trafigi Kapandı
Çanakkale'nin Sarıcaeli köyünde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı trafiğe tek yönlü kapatıldı. OGM, yangına karşı havadan ve karadan yoğun bir mücadele sürdürüyor.

Çanakkale'de çıkan orman yangınını kontrol altına almak için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ederken, Çanakkale Boğazı trafiğe tek yönlü kapatıldı.

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak önce tarım arazilerine sıçradı, ardından yerleşim yerine ve Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yaklaştı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip müdahale ederken havadan helikopter ve uçaklar müdahalesini sürdürüyor.

OGM yangına müdahale eden araç ve personel sayısını açıkladı

OGM'nin yaptığı açıklamada, "8 uçak, 4 helikopter, 46 arazöz, 1 iş makinesi, 272 personel, Çanakkale Merkez'de ve Bigadiç'te orman dışı alanlarda meydana gelen yangınlara havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangınların bir an evvel kontrol altına alınması için mücadelemiz devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, Çanakkale'de meydana gelen yangınlar nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" denildi. - ÇANAKKALE

