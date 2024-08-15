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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde orman yangını çıktı

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Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, saat 10.00 sıralarında başladı ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın nedeniyle Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı ziyarete kapatıldı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Öte yandan, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı ziyarete kapatıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orman Yangını 3-sayfa Eceabat 3.Sayfa Haberler

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