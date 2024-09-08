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Çanakkale'de Organize Suç Operasyonunda 7 Şüpheli Tutuklandı

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Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ve Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, A.K. liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik 6 ilde yapılan operasyonda 7 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale ve 5 ilde gerçekleştirilen organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ve Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde ele başlığını A.K.'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik 6 ilde yapılan operasyon yapıldı. Operasyon neticesinde örgüt elebaşı A.K. de dahil 7 suç örgütü mensubu gerekli yasal işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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