Çanakkale'de Organize Suç Operasyonunda 7 Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale ve 5 ilde gerçekleştirilen organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ve Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde ele başlığını A.K.'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik 6 ilde yapılan operasyon yapıldı. Operasyon neticesinde örgüt elebaşı A.K. de dahil 7 suç örgütü mensubu gerekli yasal işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE