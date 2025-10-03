Haberler

Çanakkale'deki akran zorbalığı olayında 3 kişi görevden uzaklaştırıldı

Güncelleme:
Çanakkale'de bir okulda, sınıf arkadaşı tarafından darbedilen 14 yaşındaki M.D.Y. ağır yaralanarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olayın ardından okul müdürü ve 2 yardımcısı görevden uzaklaştırıldı.

Çanakkale'de sınıf arkadaşı Y.C. tarafından darbedilen M.D.Y.'nin ağır yaralandığı için yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. M.D.Y.'nin yoğun bakımdaki 8'inci gününde durumunun hala kritik olduğu öğrenildi. Çanakkale Valiliğinin atadığı eğitim müfettişi tarafından okul müdürü ve 2 yardımcısı tedbiren görevden uzaklaştırıldı.
Olay, 25 Eylül saat 15.35'te Biga ilçesinde bulunan Biga İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.D.Y. (14), Y.C.'nin (14) ayağına bastı. Bunun üzerine Y.C., M.D.Y.'ye yumruk attı. M.D.Y., yumruğun etkisiyle kafasını sıraya çarparak yere düştü. Y.C. ise, yerde yatan M.D.Y.'yi tekme ve yumruklarla darbetmeye devam etti. Nöbetçi öğretmen, kavgayı ayırdıktan sonra durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. M.D.Y.'nin kalbinin durduğunu belirlenmesinin üzerine ambulansta yapılan müdahalenin ardından kalp sağlık ekipleri tarafından tekrar çalıştırıldı. Ağır yaralı M.D.Y., önce Biga Devlet Hastanesi'ne ardından Çanakkale Üniversite Hastanesi'nde tedavi altına alındı. M.D.Y.'nin beyin kanaması geçirdiği ve birçok organında hasar meydana geldiği ortaya çıktı.
Okul müdür ve 2 yardımcısı görevden uzaklaştırıldı.
Çanakkale Valiliğinin dün yaptığı açıklamada, "Ayrıca, Valiliği'mizce eğitim müfettişi görevlendirilerek idari tahkikata da başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. Bugün ise alınan bilgilere göre okul müdürü ve 2 yardımcısı görevden tedbiren görevden uzaklaştırıldı. - ÇANAKKALE

