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Çanakkale'de Okul Çevrelerinde Sıkı Denetim

Çanakkale'de Okul Çevrelerinde Sıkı Denetim
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Çanakkale'de polis, Nisan ayı boyunca okul çevrelerinde ve diğer alanlarda 5.250 kişiyi sorgulayarak sıkı denetimler gerçekleştirdi.

Çanakkale'de polis ekiplerince okul çevrelerinde yürütülen sıkı denetimler sürüyor. Nisan ayı boyunca yapılan denetimlerde 5 bin 250 kişi sorgulandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Nisan ayı boyunca kentte yapılan uygulamalarda, 154 okul çevresi, 405 park, bahçe ve mesire alanı, 250 kahvehane ve kıraathane, 100 şans oyunları ve oyun salonu, 150 internet salonu ile 100 tekel salonu tek tek kontrol edildi.

Uygulama kapsamında 5 bin 250 kişi sorgulandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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