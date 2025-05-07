Çanakkale'de Öğrenci Servislerine Sıkı Denetim

Çanakkale'de polis ekipleri öğrencilerin daha güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmesi için servislere yönelik yaptığı sıkı denetimleri sürdürüyor.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince okul servislerine yönelik yapılan denetimler hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede 1-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirlen çalışmalarda, toplam 893 okul servisinin denetimi gerçekleştirildi. - ÇANAKKALE