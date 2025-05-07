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Çanakkale'de Öğrenci Servislerine Sıkı Denetim

Çanakkale'de Öğrenci Servislerine Sıkı Denetim
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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, öğrencilerin güvenli yolculuk yapabilmesi için okul servislerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. 1-30 Nisan tarihleri arasında toplam 893 servis denetlendi.

Çanakkale'de polis ekipleri öğrencilerin daha güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmesi için servislere yönelik yaptığı sıkı denetimleri sürdürüyor.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince okul servislerine yönelik yapılan denetimler hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede 1-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirlen çalışmalarda, toplam 893 okul servisinin denetimi gerçekleştirildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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