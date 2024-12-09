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Çanakkale'de Narkotik Operasyonu: 2 Milyon TL Değerinde Kokain Ele Geçirildi

Çanakkale'de Narkotik Operasyonu: 2 Milyon TL Değerinde Kokain Ele Geçirildi
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Çanakkale'de düzenlenen narkotik operasyonunda 2 şüpheliden 493.89 gram taş kokain ele geçirildi. 1 şüpheli tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 şüpheli şahısta, piyasa değeri 2 milyon TL olan 2 parça halinde 493.89 gram taş kokain maddesi ele geçirildi. Gözaltınan alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu S.Ö. ve K.O.'da piyasa değeri 2 milyon TL olan 2 parça halinde 493.89 gram taş kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Lapseki Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden S.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli K.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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