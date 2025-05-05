Çanakkale'de Narkotik Operasyonları: 94 Kişi Yakalandı
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri nisan ayında gerçekleştirdikleri operasyonlarda toplamda 94 kişiyi yakaladı.
Çanakkale'de narkotik ekiplerinin nisan ayı boyunca gerçekleştirdiği operasyonlarda 94 kişi yakalandı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürülüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin nisan ayı boyunca gerçekleştirdiği operasyonlarda, 94 kişi emniyet güçleri tarafından yakalandı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa