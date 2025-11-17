Çanakkale'de Motosiklete 5 Kişi Binen Gençler Tehlikeye Davetiye Çıkardı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, bir motosiklete beş kişi binen gençlerin tehlikeli seyahati başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili trafik ekipleri araştırma başlattı.
Olay Biga ilçesinde meydana geldi. Gençler akşam saatlerinde tek motosiklete 5 kişi binerek ilerlemeye başladı. Hamdibey Mahallesi İnönü caddesi üzerinde seyir halinde olan motosikleti gören diğer sürücüler, şaşırdı. Bir başka araçtaki yolcu ise o tehlikeli anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Trafik ekipleri de görüntüler üzerine araştırma başlattı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa