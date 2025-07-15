Çanakkale'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Çanakkale'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
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Çanakkale'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 2'si Rusya uyruklu toplam 6 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek hastaneye sevk etti.

Çanakkale'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si Rusya uyruklu toplam 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.15 sıralarında Çanakkale merkeze bağlı Erenköy köyü girişi kavşağında meydana geldi. Rusya uyruklu Sergei Govo idaresindeki 1533 plakalı motosiklet ile A.E. idaresindeki 17 ACE 462 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada Rusya uyruklu Sergei Govo, Anastasia Govo ile otomobilde yolcu olarak bulunan Sabiha Selvi, Fatma Merdin, Yusa Ekici ve Necibe Aykut yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ve ÇOMÜ Hastanesine sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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