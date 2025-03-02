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Çanakkale'de Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Sürücü Toprağa Verildi

Çanakkale'de Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Sürücü Toprağa Verildi
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde emanet aldığı motosikletle kaza yapan 26 yaşındaki Ömer Faruk Fuçucuoğlu, hayatını kaybetti. Cenazesi köy mezarlığında defnedildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde dün iddiaya göre emanet aldığı motosikletle bir araca çarptıktan sonra yol kenarına savrulup, hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Ömer Faruk Fuçucuoğlu toprağa verildi.

Kaza dün saat 17.00 sıralarında Çanakkale-Biga Karayolu üzerindeki Şakirbey Köprüsü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Faruk Fuçucuoğlu emanet aldığı 34 ETD 246 plakalı motosikletle seyir halindeyken henüz belli olmayan bir sebeple önündeki 34 MG 9531 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü Fuçucuoğlu motosikletle yol kenarına savrularak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından cenazesi Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Ömer Faruk Fuçucuoğlu, Kaldırımbaşı köyünde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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