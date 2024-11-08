Çanakkale'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi Eyüp Yonar Caddesi üzerinde İbrahim İşsever yönetimindeki 17 AC 039 plakalı motosiklet sürücüsünün dengesini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekipleri yaralı sürücüye olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine sevk edildi. Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANAKKALE