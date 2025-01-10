Çanakkale'de Motosiklet Kazası: İki Üniversite Öğrencisi Yaralandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde motosikletten düşen iki üniversite öğrencisi yaralandı.

Kaza dün akşam saat 22.00 sıralarında Bayramiç ilçesinde meydana geldi. Kıbrıs Caddesi'nden Ezine ilçesi istikametine doğru gitmekte olan S.A. yönetimdeki 17 AEK 038 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada bir erkek, bir kız öğrenci yaralandı. Erkek öğrenci S.A. (20) ve kız öğrenci G.B. (19) olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalenin yapılmasının ardından Bayramiç Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE