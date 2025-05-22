Çanakkale'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
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Çanakkale'de seyir halindeki motosikletin refüje çarpması sonucu 19 yaşındaki Enes Haymana hayatını kaybetti. Kazanın ardından polis inceleme başlattı.

Çanakkale'de seyir halindeki motosikletin refüje çarptığı kazada genç sürücü hayatını kaybetti.

Kaza saat 19.45 sıralarında Biga- Çan karayolu üzerinde meydana geldi. Enes Haymana (19) idaresindeki 17 ZF 571 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Enes Haymana, trafik levhalarına çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Enes Haymana yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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