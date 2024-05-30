Çanakkale'de motosiklet kazası: Bir kişi ağır yaralandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, iddiaya göre, plakasız motosikletiyle bir aracı sağından geçmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü Erhan Taşkın (38) asfalta düşerek ağır yaralandı. Motosiklet ise şarampole yuvarlandı. Ağır yaralı Erhan Taşkın, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesinde yoğun bakıma kaldırıldı.

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyü yakınlarında meydana geldi. Alikabaklar köyünden Bayramiç'e plakasız motosikletiyle seyir halinde olan Erhan Taşkın, iddiaya göre, sağındaki bir aracı geçmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Asfalta düşen Erhan Taşkın ağır yaralandı. Motosiklet ise şarampole yuvarlandı. Erhan Taşkın'ı asfalt üzerinde kanlar içinde gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği ağır yaralı Erhan Taşkın, Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradan ÇOMÜ Hastanesine sevk edildi. Erhan Taşkın, ÇOMÜ Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE