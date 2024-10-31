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Çanakkale'de Motosiklet Hırsızı Vatandaş Tarafından Yakalandı

Çanakkale'de Motosiklet Hırsızı Vatandaş Tarafından Yakalandı
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Çanakkale'de bir vatandaş, apartman önünde motosiklet çalmaya çalışan kasklı hırsızı cep telefonuyla kaydetti. Hırsız panikleyerek motosikleti bırakıp kaçarken, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Çanakkale'de gece yarısı kasklı bir kişinin apartman önündeki motosikleti çalmaya çalıştığını göern vatandaş, o anları cep telefonu ile kaydetti. Görüntüyü çeken vatandaşın "Hırsız, seni şikayet edeceğim" sözleri üzerine motosikleti bırakıp kaçan zanlı, polis tarafından yakalandı.

Olay, dün gece yarısı Namık Kemal Mahallesi Setboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Kafasında kaskla caddeye gelen B.A., park halindeki 17 AGG 402 plakalı motosikleti iterek çalmak istedi. Durumu fark eden bir vatandaş, o anları cep telefonu ile görüntüledi. Vatandaş, motosikleti iterek götüren hırsıza "Seni şikayet edeceğim. Buraya getir onu. Motoru çalıyor. Şu an motoru çaldı götürüyor. Hırsız" diyerek bağırdı. Kasklı şüpheli panikle motosikleti yol kenarına bırakıp, ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin sıkı takibi sonucu şüpheli B.A. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A'nın çeşitli hırsızlık dosyalarından daha önce de kaydı olduğu ortaya çıktı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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