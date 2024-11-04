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Çanakkale'de Motosiklet Hırsızı Tutuklandı

Çanakkale'de Motosiklet Hırsızı Tutuklandı
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Çanakkale'de bir apartmanın önündeki motosikleti çalmaya çalışan hırsız, bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülemesi sonucu yakalandı. Z.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Çanakkale'de bir apartman önündeki motosikleti çalarken, bir vatandaşın cep telefonu ile saniye saniye görüntülediği, polis tarafından yakalanan motosiklet hırsızı Z.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Z.Ö'nün 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Olay, 31 Ekim tarihinde gece yarısı Namık Kemal Mahallesi Setboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Kafasında kaskla caddeye gelen Z.Ö., park halindeki 17 AGG 402 plakalı motosikleti iterek çalmak istedi. Durumu fark eden bir vatandaş, o anları cep telefonu ile görüntüledi. Vatandaş, motosikleti iterek götüren hırsıza "Seni şikayet edeceğim. Buraya getir onu. Motoru çalıyor. Şu an motoru çaldı götürüyor. Hırsız" diyerek bağırdı. Kasklı şüpheli panikle motosikleti yol kenarına bırakıp, ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin sıkı takibi sonucu şüpheli Z.Ö. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Z.Ö'nün 3 yıl 4 ay kesinleşiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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