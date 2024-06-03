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Çanakkale'de MİT Personeli Taklidi Yapan Şahıs Gözaltına Alındı

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Çanakkale'de bir kafede kendini MİT personeli olarak tanıtan ve sahte kimlik kartı kullanan bir şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahsın üzerinde yapılan aramada ise kuru sıkı tabanca ve askeri kamuflaj ele geçirildi.

Çanakkale'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir kafede kendini Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) ait personel kimlik kartı ile teşhir eden kişi gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi Yeni Kordonda bulunan bir kafede kendini Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait personel kimlik kartı ile teşhir eden bir şahıs olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. KOM ekiplerince kafede T.T. isimli şahıs gözaltına alındı. Şahsın üzerinde yapılan aramada kuru sıkı tabanca, askeri personel kamuflajı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından T.T. adliyeye sevk edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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