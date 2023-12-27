Çanakkale'de Masaj Salonunda Çalışan Kadına Kezzap Atan Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale'de masaj salonunda çalışan bir kadının yüzüne kezzap atan şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İsmetpaşa Mahallesi'ndeki olay, dün akşam saat 17.00 sıralarında bir masaj salonunda meydana geldi. İddiaya göre, masaj salonuna gelen Ramazan Akarsu (41) ile masaj salonu çalışanı Buket A. (24) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Ramazan Akarsu yanında getirdiği iddia edilen kezzabı Buket A.'nın yüzüne attı. Kadının çığlıkları sonrası olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Buket A., Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi yanık ünitesinde tedavi altına alındı. Şüpheli ise Ezine'de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ramazan Akarsu, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE