Çanakkale'de Lodos Fırtınası Tekneyi Batırdı
Çanakkale'de etkili olan lodos fırtınası, Gelibolu ilçesindeki iç limanda Almanya bayraklı 8 metrelik bir teknenin batmasına neden oldu. Fırtına sabaha karşı şiddetini artırarak teknenin yan yatmasına ve ardından tamamen batmasına yol açtı.
Çanakkale'de etkili olan lodos fırtınasında Almanya bayraklı 8 metrelik tekne battı.
Çanakkale'de lodos fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Sabaha karşı şiddetini artıran fırtına, Gelibolu ilçesindeki iç limanda bir teknenin batmasına yol açtı. Almanya bayraklı 8 metre uzunluğundaki tekne, kuvvetli rüzgar nedeniyle yan yattıktan sonra tamamen battı. Teknenin çıkarılması için ekiplerin çalışmalara başlayacağı öğrenildi. - ÇANAKKALE