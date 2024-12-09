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Çanakkale'de Lodos Fırtınası Tekneyi Batırdı

Çanakkale'de Lodos Fırtınası Tekneyi Batırdı
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Çanakkale'de etkili olan lodos fırtınası, Gelibolu ilçesindeki iç limanda Almanya bayraklı 8 metrelik bir teknenin batmasına neden oldu. Fırtına sabaha karşı şiddetini artırarak teknenin yan yatmasına ve ardından tamamen batmasına yol açtı.

Çanakkale'de etkili olan lodos fırtınasında Almanya bayraklı 8 metrelik tekne battı.

Çanakkale'de lodos fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Sabaha karşı şiddetini artıran fırtına, Gelibolu ilçesindeki iç limanda bir teknenin batmasına yol açtı. Almanya bayraklı 8 metre uzunluğundaki tekne, kuvvetli rüzgar nedeniyle yan yattıktan sonra tamamen battı. Teknenin çıkarılması için ekiplerin çalışmalara başlayacağı öğrenildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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