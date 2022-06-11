Çanakkale'de LGBTİ yürüyüşüne izin verilmedi - Haberler

Çanakkale'de LGBTİ yürüyüşüne izin verilmedi Çanakkale Valiliği, 17 Haziran tarihinde LGBTİ üyeleri tarafından yapılması planlanan yürüyüşe izin verilmediğini açıkladı. Çanakkale Valiliği, 17 Haziran tarihinde LGBTİ üyeleri tarafından yapılması planlanan yürüyüşe izin verilmediğini açıkladı. Çanakkale'de LGBTİ üyeleri tarafından sosyal medya üzerinden 17 Haziran tarihinde düzenlenmesi planlanan yürüyüşe, Çanakkale Valiliği izin verilmediğini açıkladı. Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde 13-17 Haziran 2022 tarihlerinde düzenleneceği belirtilen ve sosyal medya aracılığıyla da duyurulan etkinlik, toplantı ve yürüyüşe Valiliğimizce izin verilmemiştir" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çanakkale Valiliği Çanakkale 3. Sayfa Haberler

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