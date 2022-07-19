Çanakkale'de lastik tamircisi yangını Çanakkale'de lastik tamiri yapan bir iş yerinde yangın çıktı. Çanakkale'de lastik tamiri yapan bir iş yerinde yangın çıktı. Çanakkale merkeze bağlı Dörtyol köyünde lastik tamiri yapan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İş yeri çalışanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmelerinin ardından olay yerine Çanakkale Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İlçe Jandarma komutanlığına bağlı ekipler de bölgeye gelerek Çanakkale - Çan karayolunda güvenlik önlemi aldı. Alevler, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor. - ÇANAKKALE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 112 Acil Çağrı Çanakkale Dörtyol 3. Sayfa Haberler

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