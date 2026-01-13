Haberler

Çanakkale'de milyonluk vurgun yapan kuyumcuda inceleme

Çanakkale'de milyonluk vurgun yapan kuyumcuda inceleme
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de bir kuyumcu, müşterilerinden aldığı altın ve paraları geri ödeyemeyince gözaltına alındı ancak mahkemece serbest bırakıldı. Daha sonra kayıplara karışan kuyumcunun dükkanında bilirkişi incelemesi yapıldı.

Çanakkale'de müşterilerinden aldığı altın-paraları geri ödeyememesi üzerine polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece serbest kalan ve daha sonra kayıplara karışan kuyumcu ve oğlunun dükkanında bilirkişi inceleme yaptı.

Olay, 31 Aralık 2025 günü Çanakkale Merkez Çarşı Caddesi'nde faaliyet yürüten Turan Kuyumculuk'ta meydana geldi. Turan Kuyumculuk sahibi H.T. (56) ve oğlu M.T. (30), müşterilerinden kar ya da olduğu haliyle daha sonra vermek üzere altın-para aldı. 31 Aralık günü kendisine emanet edilen altın veya parayı talep eden bir müşterisine geri ödeyememesi üzerine ortalık karıştı. Mağdur olan müşteri, kuyumcuya polis çağırarak durumu anlattı. Polisler H.T. ve oğlu M.T.'yi 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan gözaltına aldı. Baba ve oğul çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. İddiaya göre, şahıslara yaklaşık bir haftadır ulaşamayan mağdurlar, savcılığa giderek kuyumcudan şikayetçi oldu.

Öte yandan polis ekipleri akşam saatlerinde H.T.'nin sahip olduğu kuyumcu dükkanına bilirkişi ekipleri ile geldi. Kuyumcuda bilirkişi eşliğinde inceleme gerçekleştirildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış

Kadın hâkimi vuran savcı, en olmadık yerde görev yapmış
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü

Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Korkutan görüntüler! Deniz bir günde 50 metre çekildi

O kentimiz için çanlar çalıyor! Deniz bir günde 50 metre çekildi
İrfan Can Eğribayat şimdiden Samsunspor taraftarının sevgilisi oldu

Öyle bir paylaşım yaptı ki şimdiden taraftarının sevgilisi oldu
Asırlık çınardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı sözler: O benim manevi torunum

9 cumhurbaşkanı gördü ama Erdoğan için söyledikleri ayrı
Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü

Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı

Merakla beklenen veri açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı