Çanakkale'de Küçük Sanayi Sitesi'nde Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'de Küçük Sanayi Sitesi'nde atıkların toplandığı alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde atıkların toplandığı alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, sanayide çalışanlar itfaiye gelene kadar kendi imkanlarıyla alevleri söndürmeye çalıştı. Atıkların toplandığı alanda başlayan yangın, trafo yakınında paletlerin olduğu alana sıçradı. Yangının trafoya ulaşmaması için büyük çaba harcayan itfiaye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANAKKALE