İmamoğlu İnşaat'a el konuldu

Ekrem İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun ilk görüntüsü

Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun ilk görüntüsü
Trump, Ukrayna'nın enerji kaynaklarına göz dikti

Trump, şimdi de Ukrayna'nın can damarına sahip olmak istiyor
Borsa İstanbul'dan çekildiğini söyleyen Morgan Stanley'den açıklama

Borsa İstanbul'dan çekildiğini söyleyen ABD'li bankadan yeni açıklama

Çanakkale'de Küçük Sanayi Sitesi'nde Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'de Küçük Sanayi Sitesi'nde Yangın Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Küçük Sanayi Sitesi'nde atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Çanakkale'de Küçük Sanayi Sitesi'nde atıkların toplandığı alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde atıkların toplandığı alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, sanayide çalışanlar itfaiye gelene kadar kendi imkanlarıyla alevleri söndürmeye çalıştı. Atıkların toplandığı alanda başlayan yangın, trafo yakınında paletlerin olduğu alana sıçradı. Yangının trafoya ulaşmaması için büyük çaba harcayan itfiaye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title