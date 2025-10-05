Haberler

Çanakkale'de Kız Meselesi Yüzünden Kavga: Biri Tutuklandı

Çanakkale'de Kız Meselesi Yüzünden Kavga: Biri Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, kıskançlık nedeniyle bir genç arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. S.A. darbedilerek yaralandı, D.D. tutuklandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde kız meselesi yüzünden S.A. (18) ile D.D. (15) tartıştı. Ardından S.A.'yı parka çağırarak darbeden D.D. (15) tutuklandı.

Olay, Biga ilçesinde Biga Çıraklık Meslek Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D.D., kız arkadaşının eski sevgilisi olduğunu iddia ettiği S.A. (18) ile kıskançlık yüzünden tartıştı. Tartışma cep telefonundan devam ederken D.D., S.A.'yı konuşmak için ilçedeki Ada Park'a çağırdı. Tartışma kavgaya dönüşünce S.A., D.D.'den aldığı darbe ile kanlar içinde kaldı. Kavga anları ise D.D.'nin arkadaşı K.C.N. tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kanlar içinde kalan S.A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkiklerde S.A.'nın burnunun kırıldığı tespit edildi.

D.D. ve K.C.N.'nin kavga görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşması üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı. Başlatılan inceleme çerçevesinde D.D. ve K.C.N. evlerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen D.D. tutuklanırken, K.C.N. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye dahil 8 ülkeden ortak açıklama: Hamas'ın müzakere adımlarını memnuniyetle karşılıyoruz

Türkiye dahil 8 ülkeden ortak açıklama! Hamas detayı dikkat çekti
Suriye'de Esad'ın devrilmesinden sonra ilk seçim! Binler sandık başına gidiyor

Tarihi kare! Türkiye'nin yanı başında bir ilk yaşanıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rezilliğin adı gelenek olmuş! Yüzde 97'si Müslüman olan ülkede mide bulandıran görüntü

Yüzde 97'si Müslüman olan ülkede mide bulandıran görüntü
Sumud Filosu'nda yer alan İkbal Gürpınar: Tuvelet suyu içmek zorunda kaldık

İsrail'in yaptıklarını ağlayarak anlattı! "Tuvalet" detayı şoke etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.