Çanakkale'de Kış Lastiği Zorunluluğu Denetimleri Başladı

Güncelleme:
Çanakkale'de 15 Kasım itibarıyla başlayıp 15 Nisan'a kadar sürecek olan kış lastiği takma zorunluluğu kapsamında emniyet ekipleri denetimlere başladı. İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin devam edeceğini duyurdu.

Yolcu ve yük taşıyan araçların kış lastiği takma zorunluluğu 15 Kasım itibariyle başladı. Zorunluluk 15 Nisan tarihine kadar devam edecek. Kış lastiği takma zorunluluğu için Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlere başladı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü denetimlere dair yaptığı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kış mevsimi tedbirleri kapsamında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik kış lastiği denetimleri yapılmaya devam etmektedir" ifadelerine yer verdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
