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Çanakkale'de Kıraathane İşletmecisi Tartışma Sonucu Hayatını Kaybetti

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Çanakkale'de kıraathane işletmeciliği yapan Alp Avcı, 3 kardeş ile yaşadığı tartışma sonrası aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheliler yakalandı.

Çanakkale'de kıraathane işletmeciliği yapan Alp Avcı, 3 kardeş ile yaşadığı tartışma sonra göğsünden ve sol elinden aldığı bıçak darbesi sonrası ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 28 Haziran'da saat 21.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Troya Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kıraathane işletmeciliği yapan Alp Avcı (24) ile 3 kardeş olan elektrikçi M.M. (29) ve M.M. (19), öğrenci M.M. (18) kardeşler arasında nedeni belli olmayan bir şekilde tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içerisinde bıçaklı kavgaya dönüştü. Kıraathane işletmecisi Alp Avcı, bıçakla göğsünden ve sol elinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Alp Avcı, sevk edildiği Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelileri suç aleti bıçakla birlikte 29 Haziran gecesi saat 01.30'da yakaladı. Evli ve bir çocuk babası Alp Avcı'nın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kardeş emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen M.M. (19) ile M.M. (18) serbest bırakılırken, M.M.'nin (29) adliyedeki işlemleri devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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