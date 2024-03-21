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Çanakkale'de Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan İki Kişi Yakalandı

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Çanakkale'de polis ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişiyi yakalandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde "Silahla Tehdit ve Basit Yaralama" suçlarından 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 yaşındaki B.T. isimli şahıs ile "cinsel taciz" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 yaşındaki F.Y. isimli şahıs yakalandı. Şahıslar işlemlerinin akabinde cezaevine teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çanakkale Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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