Çanakkale'de Kaza: Araç Taklalar Atarak Şarampole Yuvarlandı

Çanakkale'de Kaza: Araç Taklalar Atarak Şarampole Yuvarlandı
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Çanakkale-İzmir Karayolu üzerinde meydana gelen kazada, başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Sürücü yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı.

Çanakkale'de iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkan araç taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Çanakkale- İzmir Karayolu üzerinde Güzelyalı köyü yakınlardan meydana geldi. İddiaya göre; Güzelyalı köyü yakınlarında seyir halinde olan Necati Gürbüz yönetimindeki 17 US 598 plakalı otomobil aynı yönde seyir halinde olan bir başka aracın iddiaya göre sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Araç taklalara atarak şarampole yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahale ettiği araç sürücüsü Necati Gürbüz, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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