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Çanakkale'de Kayıp 13 Yaşındaki Çocuk Jandarma Tarafından Bulundu

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Çanakkale'de dün gece kaybolan 13 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerinin iz takip köpeği desteğiyle yaptığı titiz çalışma sonucunda ormanlık alanda uyur vaziyette bulundu ve ailesine teslim edildi.

Çanakkale'de dün gece kaybolan 13 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucunda bulundu.

Çanakkale'de dün gece saat 23.30 sıralarında kayıp ihbarı üzerine harekete geçen Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iz takip köpeği desteğiyle bölgede kapsamlı bir arama başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda kayıp çocuk B.H.E., bugün ormanlık alanda uyur vaziyette bulundu. Jandarma ekipleri tarafından B.H.E., ailesine teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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