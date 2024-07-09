Çanakkale'de Kaybolan Alzaymır Hastası İçin Arama Çalışması

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kaybolan 90 yaşındaki alzaymır hastası Zekai Kırcalı için arama çalışması yapılıyor.

Bayramiç'e bağlı Akpınar köyünde Zekai Kırcalı dün eve dönmeyince ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Ekipler, alzaymır hastası Zekai Kırcalı'nın (90) bulunması için arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarına Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) ve AKUT ekipleri de destek verdi.

Jandarma ve AFAD tarafından kayıp Kırcalı'yı arama çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE