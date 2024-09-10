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Çanakkale'de kaybolan 12 yaşındaki çocuk 15 saat sonra bulundu

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Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde kaybolan 12 yaşındaki Resul Guliyev, 15 saat sonra evinden 7 kilometre uzaklıkta bulundu.

Çanakkale'de kaybolan 12 yaşındaki çocuk 15 saat sonra bulundu

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde bulunan evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 12 yaşındaki Resul Guliyev, 15 saat sonra evinden 7 kilometre uzaklıkta Bozalan mevkiinde bulundu.

Olay, dün 16.00 sıralarında Ezine ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 yaşındaki Resul Guliyev, sabah ailesi ile beraber okula gitti. Okul dönüşü çantasını yırtan 12 yaşındaki küçük Resul, durumu annesine söyledi. Anne Yakut Askerova ise çocuğu uyardı. Uyarılar sonrası korkan Resul, evi terk etti. Akşam üstü çocuklarının eve dönmediğini gören aile durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Geniş çaplı arama başlatıldı

Olay yerine sevk edilen ekipler, köy içinde ve köy çevresinde geniş çaplı arama başlattı. Köyde bulunan güvenlik kameraları tek tek incelendi. Resul'ün en son, köy çıkışında bulunan güvenlik kamerasına takıldığı görüldü. 12 yaşındaki çocuk için 15 saat sonra sevindirici haber geldi. Evinden 7 kilometre ileride Bozalan mevkiinde bir köylünün traktörü ile seyahat ederken bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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